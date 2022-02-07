Жіноча збірна Данії здолала Чехію на Олімпіаді-2022

Глуд закинула переможну шайбу у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру групи В жіночого хокейного турніру на Олімпійських іграх у Пекіні збірна Данії переграла Чехію.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь Данії.

Далі на олімпійському турнірі 8 лютого Чехія зіграє з Японією, а Данія буде протистояти Швеції.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)

Жіночий турнір з хокею

Група В

4 тур, 7 лютого

Данія - Чехія 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Шайби: 0:1 - 05:48 Тейралова, 1:1 - 09:14 Якобсен, 1:2 - 23:01 Мразова, 2:2 - 24:28 Вайс, 3:2 - 40:49 Глуд

Раніше жіноча збірна Канади розгромила ОКР у скандальному матчі на Олімпіаді-2022.