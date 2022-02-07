Тренер збірної України: Без Санітри не просто працювати

Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець, окрім тренувань, не контактує з біатлоністками через складність ситуації з коронавірусом.

Про це заявив фахівець.

"Чи випускають Санітру? Поки що не знаю, це питання до лікаря, він постійно у контакті з ним і організаторами. Сподіваюся, що раніше, бо нам вже непросто. Трьох, що працювали з командою, вже нема [вони на самоізоляції]. Є робота неспецифічна для тренерів. Сподіваюся, що [хворі] повернуться, ми вже тиждень без масажу. Тренер Ященко? Так, він ще на самоізоляції.

Я у кімнаті сиджу. Крім тренувань, з дівчатами взагалі не контактую. Кожен за себе, бо не можеш знати, хто може бути наступний. Джима, Петренко, Семеренко - усі в своїх кімнатах", - зазначив Велепець.