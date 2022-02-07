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Велепець: У Блашко немає жодних симптомів коронавірусу

Сьогодні 06:02 198 0
Фахівець прокоментував позитивний тест у Блашко
Велепець: У Блашко немає жодних симптомів коронавірусу
#Дар'я Блашко, #Олімпіада-2022, #Урош Велепець

Джерело - Суспільне Спорт.

Українська біатлоністка  Дар'я Блашко, яка раніше отримала позитивний тест на коронавірус, добре себе почуває і немає симптомів.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Так, [у Блашко] позитивний тест на коронавірус. Вона здала два тести, обидва - позитивні. Вона сьогодні здаватиме новий тест, і її заберуть у готель для спортсменів, хворих коронавірусом, де і Олена Білосюк зараз. Просто у Блашко немає жодних симптомів коронавірусу: вона відчуває себе добре - ані нежиті, ані горло не болить, ані голова. У хорошому стані фізично, морально - важче, оскільки готувалася до стартів. Вона - сильна, і я сподіваюся, що швидко відновиться", - зазначив Велепець.

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