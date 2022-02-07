Українська біатлоністка Дар'я Блашко, яка раніше отримала позитивний тест на коронавірус, добре себе почуває і немає симптомів.

Про це заявив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

"Так, [у Блашко] позитивний тест на коронавірус. Вона здала два тести, обидва - позитивні. Вона сьогодні здаватиме новий тест, і її заберуть у готель для спортсменів, хворих коронавірусом, де і Олена Білосюк зараз. Просто у Блашко немає жодних симптомів коронавірусу: вона відчуває себе добре - ані нежиті, ані горло не болить, ані голова. У хорошому стані фізично, морально - важче, оскільки готувалася до стартів. Вона - сильна, і я сподіваюся, що швидко відновиться", - зазначив Велепець.