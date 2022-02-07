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Український фігурист Шмуратко пояснив, чому не дає інтерв'ю російською мовою

Сьогодні 05:02 64 0
Шмуратко прокоментував свій вибір мови
Український фігурист Шмуратко пояснив, чому не дає інтерв'ю російською мовою
#Іван Шмуратко

Джерело - sport-express.ru.

Фігурист Іван Шмуратко говорить українською та англійською, тому що тут міжнародна преса і він українець.

Про це заявив український фігурист.

"Якщо у вас є питання про фігурне катання чи про мене, то я відкритий. Якщо я потрібний для того, щоб хайпанути… Я поважаю журналістів. Спілкування з вами - частина роботи спортсмена. Якщо спортсмен дає інтерв'ю, він шанує журналістів. Якщо преса не поважає спортсмена, а він ще й на бігу, це дуже неприємно. Може, було якесь непорозуміння, але мені не сподобалося, як багато вилили на мене. Це моє бажання.

Ви написали - "українські фігуристи не говорять". Я такого не казав. Я сказав, що я український фігурист. Говорю українською та англійською, бо тут міжнародна преса, я українець", - сказав Шмуратко.

Нагадаємо, що Шмуратко пропустив коротку програму командного турніру через коронавірус.

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