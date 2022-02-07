Джерело - Чемпіон.
7 лютого відбувається 6-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігруються 9 комплектів медалей.
Розклад 6-го дня зимової Олімпіади-2022:
- 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Швейцарія - Норвегія 5:6
- 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Канада - Італія 7:8
- 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. США - Велика Британія 4:8
- 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Чехія - Китай 8:6
- 03:22. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Довільна програма
- 03:30. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
- 04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 1-а спроба
- 04:31. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Довільний танець
- 05:35. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Довільна програма
1. ОКР
2. США
3. Японія
- 05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск
1. Беат Фойц (Швейцарія)
2. Жоан Кларе (Франція)
3. Маттіас Маєр (Австрія)
- 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 4-й тур: ОКР - Канада 1:6
- 06:54. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал
1. Максенс Парро (Канада)
2. Су Імін (Китай)
3. Марк Макморріс (Канада)
- 07:30. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
- 07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 2-а спроба
1. Сара Гектор (Швеція)
2. Федеріка Бріньоне (Італія)
3. Лара Гут (Швейцарія)
- 10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м
- 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Данія - Чехія
- 11:00. Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км
- 13:30. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/4 фіналу
- 13:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/4 фіналу
- 13:45. Стрибки з трампліна. Командні змагання. 1-й раунд
- 13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 1-а спроба
- 14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу
- 14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу
- 14:13. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/2 фіналу
- 14:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/2 фіналу
- 14:46. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Фінал
- 14:51. Стрибки з трампліна. Командні змагання. Фінал
- 14:58. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Фінал
- 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 4 тур: Швейцарія - Фінляндія
- 15:10. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Китай - Швеція
- 15:30. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 2-а спроба