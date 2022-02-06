Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 7 лютого

Буде розіграно ще 9 комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

7 лютого відбувається 6-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігруються 9 комплектів медалей.

Розклад 6-го дня зимової Олімпіади-2022:

03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Швейцарія - Норвегія

03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Канада - Італія

03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. США - Велика Британія

03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Чехія - Китай

03:22. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Довільна програма

03:30. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація

04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 1-а спроба

04:31. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Довільний танець

05:35. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Довільна програма



05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск

06:10. Хокей. Жінки. Група A. 4-й тур: ОКР - Канада

06:54. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал

07:30. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація

07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 2-а спроба

10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Данія - Чехія

11:00. Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км

13:30. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/4 фіналу

13:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/4 фіналу

13:45. Стрибки з трампліна. Командні змагання. 1-й раунд

13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 1-а спроба

14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу

14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу

14:13. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/2 фіналу

14:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/2 фіналу

14:46. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Фінал

14:51. Стрибки з трампліна. Командні змагання. Фінал

14:58. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Фінал

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 4 тур: Швейцарія - Фінляндія

15:10. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Китай - Швеція

15:30. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 2-а спроба