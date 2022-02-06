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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 7 лютого

Сьогодні 18:03 115 0
Буде розіграно ще 9 комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 7 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

7 лютого відбувається 6-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігруються 9 комплектів медалей.

Розклад 6-го дня зимової Олімпіади-2022:

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Швейцарія - Норвегія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Канада - Італія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. США - Велика Британія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 13-й тур. Чехія - Китай
  • 03:22. Фігурне катання. Командні змагання. Чоловіки. Довільна програма
  • 03:30. Фристайл. Жінки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 04:15. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 1-а спроба
  • 04:31. Фігурне катання. Командні змагання. Танці на льоду. Довільний танець
  • 05:35. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Довільна програма
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 4-й тур: ОКР - Канада
  • 06:54. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Фінал
  • 07:30. Фристайл. Чоловіки. Біг-ейр. Кваліфікація
  • 07:45. Гірськолижний спорт. Жінки. Гігантський слалом. 2-а спроба
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Данія - Чехія
  • 11:00. Біатлон. Жінки. Індивідуальна гонка 15 км
  • 13:30. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/4 фіналу
  • 13:44. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/4 фіналу
  • 13:45. Стрибки з трампліна. Командні змагання. 1-й раунд
  • 13:50. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 1-а спроба
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1/2 фіналу
  • 14:13. Шорт-трек. Жінки. 500 м. 1/2 фіналу
  • 14:20. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. 1/2 фіналу
  • 14:46. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Фінал
  • 14:51. Стрибки з трампліна. Командні змагання. Фінал
  • 14:58. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Фінал
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 4 тур: Швейцарія - Фінляндія
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група B. 4 тур: Китай - Швеція
  • 15:30. Санний спорт. Жінки. Одномісні сани. 2-а спроба

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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