Головне
Два золота Норвегії і провал України в змішаній естафеті: Підсумки першого змагального дня Олімпіади
Вчора 20:08 1481 1
Збірна України зіграє з Іспанією у матчі за бронзові медалі чемпіонату Європи з футзалу
Сьогодні 13:03 252
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 6 лютого
Сьогодні 12:31 2044
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого
Сьогодні 08:02 4594
Українські фігуристи посіли останнє місце у командному турнірі
Сьогодні 05:48 674
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 05:43 23454 2
Українка Шаботова стала сьомою у короткій програмі у рамках командного турніру
Сьогодні 05:33 470
Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі
Сьогодні 00:07 1303
Евертон з Миколенком розгромив Брентфорд, Ман Сіті із Зінченком знищив Фулгем. Результати матчів 1/16 Кубка Англії
Вчора 23:53 1154
Росія вимагає від УЄФА провести розслідування щодо поведінки українських уболівальників
Вчора 23:16 1471 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Непорозуміння між жінками та чоловіками. Чому збірна України провела змішану естафету в різних комбінізонах

Сьогодні 11:39 397 0
Непорозуміння між жінками та чоловіками. Чому збірна України провела змішану естафету в різних комбінізонах

Джерело - Чемпіон.

Напередодні під час змішаної естафети в змаганнях біатлоністів на Олімпійських іграх у Пекіні уболівальники, щоправда не всі, бо наших показували рідко, помітили досить незвичну картину - жіноча частина команди змагалася в одних комбінезонах, чоловіча - в інших, до яких ми звикли на етапах Кубка світу.

Звісно ж ми не могли пройти повз цю ситуацію та спробували розібратися. Тим більше, ще до Олімпіади мали інсайдерську інформацію про форму, а точніше - певні непорозуміння між жінками та чоловіками.

Передісторія

Олімпійська форма мала приїхати в розпорядження національної команди на етап в Антгольці, але за нашою інформацією не приїхала. За роз'ясненнями ми звернулись до державного тренера з біатлону Євгена Колупаєва, який лише частково підтвердив нашу інформацію.

"Форма приїхала в Антгольц, але із запізненням. Ми знали, що в Пекіні буде дуже холодно, тому фахівці в Києві зробили утеплення нижньої частини комбінезонів. Але в Пекін форма потрапила. Олександр Біланенко з формою приєднався до команди в Мюнхені", - зауважив функціонер.

Змішана естафета

Що ж сталося? Чому збірна України змагалася в різних комбінізонах?

"Знаючи що буде дуже холодно, дівчата попросили купити їм тепліші комбінезони, так як Крафт - дуже тонкі та холодні. Регламент цього не заперечує! Чоловіки не ставили таке питання і їм не купували Спортфул. От і все. Тим більше, з наступного сезону будемо співпрацювати зі Спортфулом для усієї команди ,так як Крафт уже відмовився", - пояснив президент федерації біатлону України - Володимир Бринзак.

Передісторія 2.0

Повернемось знову до передолімпійських подій в Антгольці. За нашою інформацією із достовірних джерел, у команді сталося непорозуміння через форму: одна із біатлоністок збірної України та її тренер лобіювала нову форму (Спортфул), до якої, до речі, має відношення італійка Доротея Вірер. Чоловіки, у свою чергу, категорично відмовлялися, аргументуючи це непридатністю нової форми для біатлонних змагань. У першому варіанті нова форма підходила для лижників, а не біатлоністів.

"Спочатку там не було резинових накладок на ліктях для зручності при стрільбі (для зчеплення із килимком при стрільбі лежачи - ред.) і хлопці відмовились, але коли замовили - на формі наклеїли накладки, проте вже пізно було замовляти для чоловіків - не було часу", - розставив усі крапки над "і" Володимир Бринзак.

Звісно ж, трохи дивно в 2022 році бачити одну команду в різній формі, уявити таке, наприклад, у футболі, неможливо. До того ж, в різних комбінізонах змагалися лише українці - як мінімум, не солідно. Але зараз принаймні ми розібралися в причинах.

У будь-якому випадку, більшої тривоги викликають наші результати. Цього сезону в біатлоні вони геть слабкі...

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 25069
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 23454 2
Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла 7338 3
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО 11245
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 25249
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 28028
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10640
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 16770
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 9122
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 4993
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 24612
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 17607