Непорозуміння між жінками та чоловіками. Чому збірна України провела змішану естафету в різних комбінізонах

Джерело - Чемпіон.

Напередодні під час змішаної естафети в змаганнях біатлоністів на Олімпійських іграх у Пекіні уболівальники, щоправда не всі, бо наших показували рідко, помітили досить незвичну картину - жіноча частина команди змагалася в одних комбінезонах, чоловіча - в інших, до яких ми звикли на етапах Кубка світу.

Звісно ж ми не могли пройти повз цю ситуацію та спробували розібратися. Тим більше, ще до Олімпіади мали інсайдерську інформацію про форму, а точніше - певні непорозуміння між жінками та чоловіками.

Передісторія

Олімпійська форма мала приїхати в розпорядження національної команди на етап в Антгольці, але за нашою інформацією не приїхала. За роз'ясненнями ми звернулись до державного тренера з біатлону Євгена Колупаєва, який лише частково підтвердив нашу інформацію.

"Форма приїхала в Антгольц, але із запізненням. Ми знали, що в Пекіні буде дуже холодно, тому фахівці в Києві зробили утеплення нижньої частини комбінезонів. Але в Пекін форма потрапила. Олександр Біланенко з формою приєднався до команди в Мюнхені", - зауважив функціонер.

Змішана естафета

Що ж сталося? Чому збірна України змагалася в різних комбінізонах?

"Знаючи що буде дуже холодно, дівчата попросили купити їм тепліші комбінезони, так як Крафт - дуже тонкі та холодні. Регламент цього не заперечує! Чоловіки не ставили таке питання і їм не купували Спортфул. От і все. Тим більше, з наступного сезону будемо співпрацювати зі Спортфулом для усієї команди ,так як Крафт уже відмовився", - пояснив президент федерації біатлону України - Володимир Бринзак.

Передісторія 2.0

Повернемось знову до передолімпійських подій в Антгольці. За нашою інформацією із достовірних джерел, у команді сталося непорозуміння через форму: одна із біатлоністок збірної України та її тренер лобіювала нову форму (Спортфул), до якої, до речі, має відношення італійка Доротея Вірер. Чоловіки, у свою чергу, категорично відмовлялися, аргументуючи це непридатністю нової форми для біатлонних змагань. У першому варіанті нова форма підходила для лижників, а не біатлоністів.

"Спочатку там не було резинових накладок на ліктях для зручності при стрільбі (для зчеплення із килимком при стрільбі лежачи - ред.) і хлопці відмовились, але коли замовили - на формі наклеїли накладки, проте вже пізно було замовляти для чоловіків - не було часу", - розставив усі крапки над "і" Володимир Бринзак.

Звісно ж, трохи дивно в 2022 році бачити одну команду в різній формі, уявити таке, наприклад, у футболі, неможливо. До того ж, в різних комбінізонах змагалися лише українці - як мінімум, не солідно. Але зараз принаймні ми розібралися в причинах.

У будь-якому випадку, більшої тривоги викликають наші результати. Цього сезону в біатлоні вони геть слабкі...