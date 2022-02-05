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Збірна України провалила змішану естафету на Олімпіаді-2022

Сьогодні 12:12 484 3
Українці настріляли аж чотири кола штрафу
Збірна України провалила змішану естафету на Олімпіаді-2022
Getty images
#Юлія Джима, #Олімпіада-2022, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Валентина Семеренко

Джерело - Чемпіон.

Норвезькі біатлоністи - Марте Ройселанд, Тіріль Екгофф, Тар'є і Йоганес Бо здобули яскраву перемогу в змішаній естафеті на Олімпійських іграх 2022.

Срібна медаль у представників Франції (Анаїс Шевальє-Буше, Жулія Сімон, Емільєн Жаклен, Кантен Фійон-Майє), третє місце й бронзову нагороду вибороли атлети ОКР (Ульяна Нігматуліна, Крістіна Рєзцова, Алєксандр Логінов, Едуард Латипов). 

Гонка відбулась за важких погодних умов - сильний мороз та поривистий вітер. Латипов з ОКР з останнього вогневого рубежу вирушив першим, маючи перевагу біля 10 секунд, але новежець і француз швидко його наздогнали. Усе вирішилось у фінішному створі, де найспритнішим виявився молодший із братів Бо.

Українці - Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та Дмитро Підручний виступили вкрай невдало, посівши лише 13 місце.

Уже на першому етапі Валентина Семеренко провалила стрільбу - три штрафні кола. Як наслідок вона останньою передала естафету Джимі. Юлія змогла підняти збірну України на 14-е місце. Прима вогневі рубежі відпрацював без штрафних кіл та на 13-ій позиції передав естафету Підручному.  Дмитро на першому вогневому рубежі заробив одне коло штрафу і, як наслідок, українці фінішували поза межею першої десятки.

XXIV зимові Олімпійські ігри-2022, Пекін (Китай)
Біатлон, Змішана естафета
5 лютого

1. Норвегія (3+13) 1:06:45,6

2. Франція (3+11) +0,9

3. ОКР (1+13) +1,5

4. Швеція (0+13) +41,0

5. Німеччина (2+18) +1:05,5

6. Білорусь (2+14) +1:14,6...

13. Україна (4+15) +3:36,1

Наступний старт у біатлонних змаганнях заплановано на понеділок, 7 лютого. Жінки вийдуть на старт Індивідуальної гонки на 15 км.

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