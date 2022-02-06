Збірна Норвегії впевнено перемогла Швецію. Результати 11 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
6 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні відбулися матчі 11-го туру турніру з керлінгу у міксті.
Збірна Норвегії впевнено перемогла Швецію, Італія - Китай. Канада з труднощами здолала Чехію, а Швейцарія поступилася Австралії.
6 лютого ще відбудуться матчі 12 туру.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
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Норвегія - Швеція 6:2
Австралія - Швейцарія 9:6
Італія - Китай 8:4
Канада - Чехія 6:5
Турнірна таблиця після 11-го туру: