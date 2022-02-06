Головне
Два золота Норвегії і провал України в змішаній естафеті: Підсумки першого змагального дня Олімпіади
Вчора 20:08 1174 1
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 6 лютого
Сьогодні 08:02 1793
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 05:43 23270 2
Російський журналіст на Олімпіаді провокував українського: стали відомі деталі
Сьогодні 00:07 690
Евертон з Миколенком розгромив Брентфорд, Ман Сіті із Зінченком знищив Фулгем. Результати матчів 1/16 Кубка Англії
Вчора 23:53 1020
Мілан вирвав перемогу в Інтера, Лаціо переграв Фіорентину. Результати 24 туру Серії А
Вчора 23:42 917
Росія вимагає від УЄФА провести розслідування щодо поведінки українських уболівальників
Вчора 23:16 710 1
Київ-Баскет поступився Антверпу в Кубку Європи ФІБА
Вчора 22:51 226
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:55 27820
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 5 лютого
Вчора 16:44 3908
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1428
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1276
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4475
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1209
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 1021

Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

Сьогодні 05:58 3155 0
Змішані пари розігрують золото Олімпійських ігор-2022 у керлінгу
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Календар та результати ігор зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні з керлінгу у міксті.

 Змішані команди стартували ще до офіційного відкриття Олімпіади-2022 2 лютого. Закінчаться змагання з керлінгу у міксті 8 лютого.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор

У змішаних парних змаганнях змагаються десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

2 лютого, середа

  • 14:05. 1-й тур. Швеція - Велика Британія 5:9
  • 14:05. 1-й тур. Австралія - ​​США 5:6
  • 14:05. 1-й тур. Норвегія - Чехія 6:7
  • 14:05. 1-й тур. Китай - Швейцарія 7:6

3 лютого, четвер

  • 03:05. 2-й тур. Австралія - ​​Китай 5:6
  • 03:05. 2-й тур. Швеція - Чехія 7:4
  • 03:05. 2-й тур. США  - Італія 4:8
  • 03:05. 2-й тур. Велика Британія - Канада 6:4
  • 08:05. 3-й тур. Італія - Швейцарія 8:7
  • 08:05. 3-й тур. США - Норвегія 6:11
  • 14:05. 4-й тур. Норвегія - Канада 6:7
  • 14:05. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія 8:7
  • 14:05. 4-й тур. Китай - Швеція 6:7
  • 14:05. 4-й тур. Чехія - Австралія 8:2

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

4 лютого, п'ятниця

  • 02:35. 5-й тур. Швеція - Австралія 7:6
  • 02:35. 5-й тур. Канада - Швейцарія 7:5
  • 02:35. 5-й тур. Італія - ​​Норвегія 11:8
  • 07:35. 6-й тур. Чехія - Італія 2:10
  • 07:35. 6-й тур. Китай - Канада 6:8
  • 07:35. 6-й тур. Велика Британія - Австралія 9:8
  • 07:35. 6-й тур. Швеція - США 7:8

5 лютого, субота

  • 03:05. 7-й тур. Австралія - ​​Норвегія 4:10
  • 03:05. 7-й тур. Швейцарія - Швеція 1:6
  • 08:05. 8-й тур. Китай - США 5:7
  • 08:05. 8-й тур. Чехія - Велика Британія 3:8
  • 08:05. 8-й тур. Швеція - Канада 6:2
  • 08:05. 8-й тур. Австралія - ​​Італія 3:7
  • 14:05. 9-й тур. Велика Британія - Італія 5:7
  • 14:05. 9-й тур. Норвегія - Китай 9:6
  • 14:05. 9-й тур. Чехія - Швейцарія 3:11
  • 14:05. 9-й тур. США - Канада 2:7

6 лютого, неділя

  • 03:05. 10-й тур. США - Чехія 8:10
  • 03:05. 10-й тур. Велика Британія - Китай 6:5
  • 08:05. 11-й тур. Норвегія - Швеція
  • 08:05. 11-й тур. Австралія - ​​Швейцарія
  • 08:05. 11-й тур. Італія - Китай
  • 08:05. 11-й тур. Канада - Чехія
  • 14:05. 12-й тур. Канада - Австралія
  • 14:05. 12-й тур. Італія - ​​Швеція
  • 14:05. 12-й тур. Швейцарія - США
  • 14:05. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія

7 лютого, понеділок

  1. 03:05. 13-й тур. Швейцарія - Норвегія
  2. 03:05. 13-й тур. Канада - Італія
  3. 03:05. 13-й тур. США - Велика Британія
  4. 03:05. 13-й тур. Чехія - Китай

14:05. Півфінали

8 лютого, вівторок

  • 02:05. Матч за 3 місце
  • 08:05. Фінал
Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО Ярмоленко вирвав перемогу для Вест Гема своїм передгольовим пасом. ВІДЕО 7237
Змішана естафета: Де дивитися онлайн гонку Олімпіади-2022 з біатлону Змішана естафета: Де дивитися онлайн гонку Олімпіади-2022 з біатлону 4541
Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла Велепець: Семеренко не зрозуміла, куди стріляла 5521 3
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 23270 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 27820
Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Зимові Олімпійські ігри в Пекіні 2022 23428
Рекомендуємо
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 7235
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 6436
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 20161
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 29124 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 10634
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 27664