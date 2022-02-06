Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

Джерело - Чемпіон.
Календар та результати ігор зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні з керлінгу у міксті.
Змішані команди стартували ще до офіційного відкриття Олімпіади-2022 2 лютого. Закінчаться змагання з керлінгу у міксті 8 лютого.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор
У змішаних парних змаганнях змагаються десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
Груповий етап
2 лютого, середа
- 14:05. 1-й тур. Швеція - Велика Британія 5:9
- 14:05. 1-й тур. Австралія - США 5:6
- 14:05. 1-й тур. Норвегія - Чехія 6:7
- 14:05. 1-й тур. Китай - Швейцарія 7:6
3 лютого, четвер
- 03:05. 2-й тур. Австралія - Китай 5:6
- 03:05. 2-й тур. Швеція - Чехія 7:4
- 03:05. 2-й тур. США - Італія 4:8
- 03:05. 2-й тур. Велика Британія - Канада 6:4
- 08:05. 3-й тур. Італія - Швейцарія 8:7
- 08:05. 3-й тур. США - Норвегія 6:11
- 14:05. 4-й тур. Норвегія - Канада 6:7
- 14:05. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія 8:7
- 14:05. 4-й тур. Китай - Швеція 6:7
- 14:05. 4-й тур. Чехія - Австралія 8:2
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
4 лютого, п'ятниця
- 02:35. 5-й тур. Швеція - Австралія 7:6
- 02:35. 5-й тур. Канада - Швейцарія 7:5
- 02:35. 5-й тур. Італія - Норвегія 11:8
- 07:35. 6-й тур. Чехія - Італія 2:10
- 07:35. 6-й тур. Китай - Канада 6:8
- 07:35. 6-й тур. Велика Британія - Австралія 9:8
- 07:35. 6-й тур. Швеція - США 7:8
5 лютого, субота
- 03:05. 7-й тур. Австралія - Норвегія 4:10
- 03:05. 7-й тур. Швейцарія - Швеція 1:6
- 08:05. 8-й тур. Китай - США 5:7
- 08:05. 8-й тур. Чехія - Велика Британія 3:8
- 08:05. 8-й тур. Швеція - Канада 6:2
- 08:05. 8-й тур. Австралія - Італія 3:7
- 14:05. 9-й тур. Велика Британія - Італія 5:7
- 14:05. 9-й тур. Норвегія - Китай 9:6
- 14:05. 9-й тур. Чехія - Швейцарія 3:11
- 14:05. 9-й тур. США - Канада 2:7
6 лютого, неділя
- 03:05. 10-й тур. США - Чехія 8:10
- 03:05. 10-й тур. Велика Британія - Китай 6:5
- 08:05. 11-й тур. Норвегія - Швеція
- 08:05. 11-й тур. Австралія - Швейцарія
- 08:05. 11-й тур. Італія - Китай
- 08:05. 11-й тур. Канада - Чехія
- 14:05. 12-й тур. Канада - Австралія
- 14:05. 12-й тур. Італія - Швеція
- 14:05. 12-й тур. Швейцарія - США
- 14:05. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія
7 лютого, понеділок
- 03:05. 13-й тур. Швейцарія - Норвегія
- 03:05. 13-й тур. Канада - Італія
- 03:05. 13-й тур. США - Велика Британія
- 03:05. 13-й тур. Чехія - Китай
14:05. Півфінали
8 лютого, вівторок
- 02:05. Матч за 3 місце
- 08:05. Фінал