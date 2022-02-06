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Хвора на коронавірус австралійська спортсменка продовжить виступати на Олімпіаді-2022

Сьогодні 09:48 182 0
Гілл дозволила громадська охорона здоров'я Китаю
Хвора на коронавірус австралійська спортсменка продовжить виступати на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Австралійська керлінгістка Талі Гілл продовжить виступати на Олімпійських іграх у Пекіні, незважаючи на позитивний результат тестів на COVID-19.

Про це повідомляє  сайт Олімпійського комітету Австралії.

Гілл отримала позитивний результат ПЛР-тесту після прибуття до Пекіна, але була допущена до участі у змаганнях після того, як склала два негативні тести. У суботу її тест знову дав позитивний результат і AOC оголосив, що Гілл та Дін Х'юїтт, з яким вона виступає у змішаних парах, мають залишити Олімпіаду. Однак у неділю AOC отримав електронного листа від системи громадської охорони здоров'я Китаю, в якому повідомляється, що пара може продовжити участь у змаганнях.

Гілл і Х'юїтт зазнали сім поразок у семи матчах. 6 лютого австралійці грають зі швейцарцями та канадцями.

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