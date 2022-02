Австралійська керлінгістка Талі Гілл продовжить виступати на Олімпійських іграх у Пекіні, незважаючи на позитивний результат тестів на COVID-19.

Про це повідомляє сайт Олімпійського комітету Австралії.

Гілл отримала позитивний результат ПЛР-тесту після прибуття до Пекіна, але була допущена до участі у змаганнях після того, як склала два негативні тести. У суботу її тест знову дав позитивний результат і AOC оголосив, що Гілл та Дін Х'юїтт, з яким вона виступає у змішаних парах, мають залишити Олімпіаду. Однак у неділю AOC отримав електронного листа від системи громадської охорони здоров'я Китаю, в якому повідомляється, що пара може продовжити участь у змаганнях.

The AOC is making arrangements for curlers Tahli Gill and Dean Hewitt to return to Australia, after Tahli returned a series of positive COVID tests late yesterday.



👉 https://t.co/Spx2EtsRkQ#ChasingWinter | #Beijing2022 | @OWI_AUS pic.twitter.com/hhaP0kLPUo