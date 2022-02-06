Збірна Чехії переграла США. Результати 10 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
6 лютого на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні відбулися матчі 10-го туру турніру з керлінгу у міксті.
Збірна Чехії переграла США, а Китай поступився Великій Британії.
Відзначимо, що збірна Італії гарантувала собі вихід до півфіналу турніру.
6 лютого ще відбудуться матчі 11-12 турів.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
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США - Чехія 8:10
Велика Британія - Китай 6:5
Турнірна таблиця після 10-го туру: