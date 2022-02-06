Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 6 лютого

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6 лютого відбувається 5-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розігруються 6 комплектів медалей.
Розклад 5-го дня зимової Олімпіади-2022, 06 лютого 2022 року (неділю) (6 комплектів медалей)
- 03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. США - Чехія 4:10
- 03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. Велика Британія - Китай 6%5
- 03:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма
- 04:24. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Фінал
1. Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)
2. Джулія Маріно (США)
3. Тесс Коуді (Австралія)
- 05:57. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Довільна програма
- 06:30. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
- 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Норвегія - Швеція 6:2
- 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Австралія - Швейцарія 9:6
- 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Італія - Китай 8:4
- 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Канада - Чехія 6:5
- 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон 30 км
1. Олександр Большунов (ОКР)
2. Денис Спіцов (ОКР)
3. Ііво Нісканен (Фінляндія)
- 10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м
1. Нільс ван дер Пель (Швеція)
2. Патрік Руст (Нідерланд)
3. Галльгейр Енгебротен (Норвегія)
- 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3 тур: Китай - Японія
- 12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 2-а кваліфікація
- 13:00. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
- 13:30. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 3-я спроба
- 13:30. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 1
- 14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Фінал
- 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Канада - Австралія
- 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Італія - Швеція
- 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Швейцарія - США
- 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія
- 14:05. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 2
- 14:40. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 3
- 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: Швейцарія - США
- 15:15. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 4-а спроба