Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 6 лютого

Буде розіграно ще сім комплектів медалей

Джерело - Чемпіон.

6 лютого відбудеться 5-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розіграється 7 комплектів медалей.

Розклад 5-го дня зимової Олімпіади-2022, 06 лютого 2022 року (неділю) (7 комплектів медалей)

03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. США - Чехія

03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. Велика Британія - Китай

03:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма

04:24. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Фінал



05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск

05:57. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Довільна програма

06:30. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Норвегія - Швеція

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Австралія - Швейцарія

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Італія - Китай

08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Канада - Чехія

09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон 30 км

10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3 тур: Китай - Японія

12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 2-а кваліфікація

13:00. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Трамплін HS-109. 1-й раунд

13:30. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 3-я спроба

13:30. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 1

14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Фінал

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Канада - Австралія

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Італія - Швеція

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Швейцарія - США

14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія

14:05. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 2

14:40. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 3

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: Швейцарія - США

15:15. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 4-а спроба

*Жирним шрифтом виділено змагання, в яких визначаться чемпіон та призери ігор.