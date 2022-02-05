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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 6 лютого

Сьогодні 18:03 111 0
Буде розіграно ще сім комплектів медалей
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 6 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

6 лютого відбудеться 5-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розіграється 7 комплектів медалей.

Розклад 5-го дня зимової Олімпіади-2022, 06 лютого 2022 року (неділю) (7 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. США - Чехія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 10-й тур. Велика Британія - Китай
  • 03:37. Фігурне катання. Командні змагання. Жінки. Коротка програма
  • 04:24. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Фінал
  • 05:00. Гірськолижний спорт. Чоловіки. Швидкісний спуск
  • 05:57. Фігурне катання. Командні змагання. Спортивні пари. Довільна програма
  • 06:30. Сноуборд. Чоловіки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Норвегія - Швеція
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Австралія - Швейцарія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Італія - Китай
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 11-й тур. Канада - Чехія
  • 09:00. Лижні гонки. Чоловіки. Скіатлон 30 км
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Чоловіки. 5000 м
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3 тур: Китай - Японія
  • 12:00. Фристайл. Жінки. Могул. 2-а кваліфікація
  • 13:00. Стрибки з трампліну. Чоловіки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
  • 13:30. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 3-я спроба
  • 13:30. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 1
  • 14:00. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Фінал
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Канада - Австралія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Італія - Швеція
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Швейцарія - США
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія
  • 14:05. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 2
  • 14:40. Фристайл. Жінки. Могул. Фінал 3
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: Швейцарія - США
  • 15:15. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 4-а спроба

*Жирним шрифтом виділено змагання, в яких визначаться чемпіон та призери ігор.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.

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