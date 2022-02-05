Лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний у змішаній естафеті на Олімпіаді-2022 на вогневому рубежі не відреагував правильно на вітер.

Про це заявив сам біатлоніст.

"Моя помилка - в тому плані, що не відреагував правильно на вітер. Припустився якоїсь помилки – не знаю, де були хиби. Поговоримо з тренерами, побачимо, що було не так. На жаль, одне коло й одна втрачена позиція. І те одне коло завадило поборотися за вищі місця, наздогнати команди, які були вище.

Як почував себе через холод? Як для першого старту нормально. Важко щось сказати, тільки останнє коло біг із чехом [Міхалом Крчмаржом]. Він просидів за моєю спиною все коло. Намагався від нього відірватися, але тут досить важко втекти. А на фініші він мене випередив. Більше ж ні з ким не біг. Подивимося аналіз гонки, але поки нічого не можу сказати. Коли біжиш сам, без якогось контакту й на далекому місці, показувати високу швидкість на трасі важко", - зазначив Підручний.