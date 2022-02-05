Шведській лижниці стало погано після фінішу у скіатлоні на Олімпіаді

Джерело - Expressen.
Шведській лижниці Фріді Карлссон стало погано після завершення жіночого скіатлону на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
Про це заявила сама спортсменка.
"Було дуже тяжко на коньковій частині. Я надзвичайно сильно втомилася.
Просто відчувала, що в мене вже немає сил", – зазначила Карлсон.
Вона змогла залишити фінішну зону лише зі сторонньою допомогою.
Зазначимо, що після фінішу шведські поскаржилися на погану роботу лиж під час гонки.
Нагадаємо, що скіатлон у Пекіні виграла норвежка Терезе Йогауг.