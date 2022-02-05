Шведській лижниці стало погано після фінішу у скіатлоні на Олімпіаді

Карлссон змогла залишити фінішну зону лише зі сторонньою допомогою

Джерело - Expressen.

Шведській лижниці Фріді Карлссон стало погано після завершення жіночого скіатлону на Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Про це заявила сама спортсменка.

"Було дуже тяжко на коньковій частині. Я надзвичайно сильно втомилася. Просто відчувала, що в мене вже немає сил", – зазначила Карлсон.

Вона змогла залишити фінішну зону лише зі сторонньою допомогою.

Зазначимо, що після фінішу шведські поскаржилися на погану роботу лиж під час гонки.

Нагадаємо, що скіатлон у Пекіні виграла норвежка Терезе Йогауг.