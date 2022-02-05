На Олімпіаді розіграли перші медалі

Джерело - Чемпіон.

На Олімпіаді-2022 у Пекіні відбулася лижня гонка (скіатлон) на 15 кілометрів (7,5 км - класичним стилем, 7,5 - коньковим) серед жінок.

Участь у цих змаганнях брали чотири українки: Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль, Дар'я Рубльова. Вони не вдало виступили. Найкращою серед українок була Анцибор, яка фінішувала 56-ою. Олех посіла 60-е місце, Кроль - 62-е. Рубльова не фінішувала у гонці, адже її лідер Йогауг обігнала на одне коло.

Першу золоту медаль Олімпіади-2022 завоювала норвежка Терезе Йогауг. Наталія Непряєва (ОКР) та Тереза ​​Штадлоберта (Австралія) відповідно здобули срібну та бронзову медалі.

Результати гонки: