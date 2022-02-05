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Йогауг заплакала після перемоги у скіатлоні на зимовій Олімпіаді у Пекіні

Сьогодні 11:03 105 0
Норвежка стала володаркою першої золотої медалі Олімпіади
Йогауг заплакала після перемоги у скіатлоні на зимовій Олімпіаді у Пекіні
#Олімпіада-2022, #Терезе Йохауг

Джерело - Чемпіон.

Норвезька лижниця Терезе Йогауг, яка стала переможницею скіатлону на зимових Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні (Китай), після фінішу заплакала.

Для 33-річної спортсменки це перша особиста золота олімпійська медаль у кар'єрі. На Олімпіаді у Ванкувері у 2010 році Терезі виборола золото в естафеті. На Іграх-2014 у Сочі вона стала третьою у гонці на 10 км і другою - на 30 км.

Олімпійські ігри 2018 року у Пхьончхані вона пропустила через дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил.

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