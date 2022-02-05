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Збірна Італії переграла Австралію. Результати 8 туру олімпійського турніру з керлінгу

Сьогодні 10:03 168 0
У 8-му турі відбулися чотири матчі
Збірна Італії переграла Австралію. Результати 8 туру олімпійського турніру з керлінгу
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі 8-го туру турніру з керлінгу у міксті.

Збірна Італії здобула вже 5-у перемогу на турнірі, обігравши Австралію. Швеція впевнено переграла Канаду. Китай програв США, Велика Британія розгромила Чехію.

Сьогодні, 5 лютого, ще відбудуться матчі 9 туру турніру.

Актуально: Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Зимові Олімпійські ігри-2022
Пекін (Китай)
Керлінг, мікст
8 тур, 5 лютого

Китай - США 5:7

Чехія - Велика Британія 3:8

Швеція - Канада 6:2

Австралія - Італія 3:7

Турнірна таблиця після 8-го туру:

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