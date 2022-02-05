Збірна Італії переграла Австралію. Результати 8 туру олімпійського турніру з керлінгу

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі 8-го туру турніру з керлінгу у міксті.
Збірна Італії здобула вже 5-у перемогу на турнірі, обігравши Австралію. Швеція впевнено переграла Канаду. Китай програв США, Велика Британія розгромила Чехію.
Сьогодні, 5 лютого, ще відбудуться матчі 9 туру турніру.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
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Китай - США 5:7
Чехія - Велика Британія 3:8
Швеція - Канада 6:2
Австралія - Італія 3:7
Турнірна таблиця після 8-го туру: