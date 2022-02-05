Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати

Змішані пари розігрують золото Олімпійських ігор-2022 у керлінгу

Джерело - Чемпіон.

Календар та результати ігор зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні з керлінгу у міксті.

Змішані команди стартували ще до офіційного відкриття Олімпіади-2022 2 лютого. Закінчаться змагання з керлінгу у міксті 8 лютого.

У змішаних парних змаганнях змагаються десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Груповий етап

2 лютого, середа

14:05. 1-й тур. Швеція - Велика Британія 5:9

14:05. 1-й тур. Австралія - ​​США 5:6

14:05. 1-й тур. Норвегія - Чехія 6:7

14:05. 1-й тур. Китай - Швейцарія 7:6

3 лютого, четвер

03:05. 2-й тур. Австралія - ​​Китай 5:6

03:05. 2-й тур. Швеція - Чехія 7:4

03:05. 2-й тур. США - Італія 4:8

03:05. 2-й тур. Велика Британія - Канада 6:4

08:05. 3-й тур. Італія - Швейцарія 8:7

08:05. 3-й тур. США - Норвегія 6:11

14:05. 4-й тур. Норвегія - Канада 6:7

14:05. 4-й тур. Швейцарія - Велика Британія 8:7

14:05. 4-й тур. Китай - Швеція 6:7

14:05. 4-й тур. Чехія - Австралія 8:2

4 лютого, п'ятниця

02:35. 5-й тур. Швеція - Австралія 7:6

02:35. 5-й тур. Канада - Швейцарія 7:5

02:35. 5-й тур. Італія - ​​Норвегія 11:8

07:35. 6-й тур. Чехія - Італія 2:10

07:35. 6-й тур. Китай - Канада 6:8

07:35. 6-й тур. Велика Британія - Австралія 9:8

07:35. 6-й тур. Швеція - США 7:8

5 лютого, субота

03:05. 7-й тур. Австралія - ​​Норвегія 4:10

03:05. 7-й тур. Швейцарія - Швеція 1:6

08:05. 8-й тур. Китай - США

08:05. 8-й тур. Чехія - Велика Британія

08:05. 8-й тур. Швеція - Канада

08:05. 8-й тур. Австралія - ​​Італія

14:05. 9-й тур. Велика Британія - Італія

14:05. 9-й тур. Норвегія - Китай

14:05. 9-й тур. Чехія - Швейцарія

14:05. 9-й тур. США - Канада

6 лютого, неділя

03:05. 10-й тур. США - Чехія

03:05. 10-й тур. Велика Британія - Китай

08:05. 11-й тур. Норвегія - Швеція

08:05. 11-й тур. Австралія - ​​Швейцарія

08:05. 11-й тур. Італія - Китай

08:05. 11-й тур. Канада - Чехія

14:05. 12-й тур. Канада - Австралія

14:05. 12-й тур. Італія - ​​Швеція

14:05. 12-й тур. Швейцарія - США

14:05. 12-й тур. Норвегія - Велика Британія

7 лютого, понеділок

03:05. 13-й тур. Швейцарія - Норвегія 03:05. 13-й тур. Канада - Італія 03:05. 13-й тур. США - Велика Британія 03:05. 13-й тур. Чехія - Китай

14:05. Півфінали

8 лютого, вівторок