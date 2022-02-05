Українець Корчук не подолав кваліфікацію на Олімпіаді-2022

Антон був 52-им у кваліфікації

Джерело - Чемпіон.

Відбулася кваліфікація у стрибках з трампліна в індивідуальній першості серед чоловіків на Олімпійських іграх в Пекіні.

У кваліфікації виступали два українці Антон Корчук та Євген Марусяк. Корчук посів 52-е місце і не зміг подолати кваліфікацію змагань. Марусяк посів 48-е місце серед 53-ох спортсменів та вийшов до основного етапу змагань.

До речі, Корчук був наймолодшим спортсменом збірної України на зимовій Олімпіаді у Пекіні - свій виступ на Іграх-2022 наш стрибун на лижах з трампліна розпочав у 17 років 185 днів.

В основному етапі змагань, який відбудеться 6 лютого, виступлять 50 найкращих спортсменів кваліфікації.

Відзначимо, що у цій кваліфікацію Україну мали представляти три спортсмени, але Віталій Калініченко перед стартом Олімпійських ігор захворів на коронавірус.

Результати кваліфікації: