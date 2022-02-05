Український стрибун здав позитивний тест на коронавірус

Калініченко пропустить стартові змагання

Джерело - НОК України.

Український стрибун з трампліна Віталій Калініченко перед стартом Олімпійських ігор у Пекіні захворів на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Калініченко був одним із трьох українців, які відібралися на Олімпіаду-2022. Він разом із Євгеном Марусяком та Антоном Корчуком мали розпочати змагання у суботу, 5 лютого - з кваліфікації у стрибках із трампліна. Антон Корчук та Євген Марусяк ж розпочинатимуть виступи у кваліфікації під першим та четвертим номерами.

Є сподівання, що всі троє українців зможуть все-таки показати свої стрибки 11 лютого під час кваліфікації на трампліні К-120.