На Олімпіаді в Пекіні виявлено 45 випадків зараження коронавірусом за добу

В аеропорту було виявлено 26 випадків зараження коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

4 лютого до Пекіна (Китай) прибули 287 осіб, пов'язаних із проведенням Олімпійських ігор, з них 138 спортсменів та офіційних представників збірних.

Про це повідомляє офіційний сайт Олімпійських ігор у Пекіні.

У ході тестування в аеропорту було виявлено 26 випадків зараження коронавірусом, 20 з них - у спортсменів та представників збірних.

Ще 19 випадків зараження було виявлено за підсумками тестів в олімпійській бульбашці - 5 з них у спортсменів та представників команд.

Перші комплекти медалей на Олімпійських іграх у Пекіні будуть розіграні сьогодні, 5 лютого.