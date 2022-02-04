Головне
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 17:57 35153 1
Чемпіонат Європи-2022. Україна - Росія: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 17:42 1039
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 5 лютого
Сьогодні 16:33 163
Пекін-2022. Розклад виступів українських спортсменів на 5 лютого
Сьогодні 16:02 344
Український стрибун пропустить старт Олімпійських ігор у Пекіні
Сьогодні 15:18 319
У складі олімпійської збірної України є нові випадки зараження коронавірусом
Сьогодні 14:18 446
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 13:07 26368
Збірна України втратила шанси вийти до фіналу Олімпійських ігор-2022
Сьогодні 09:18 944
Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар
Сьогодні 09:03 609
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету
Сьогодні 08:46 2986
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1359
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1215
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4360
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1149
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 962

Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 5 лютого

Сьогодні 16:33 163 0
У цей день буде розіграно перші медалі Олімпіади-2022
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 5 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

5 лютого відбудеться 4-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розіграється відразу 6 комплектів медалей.

Українських шанувальників спорту найбільше буде цікавити змішана естафета з біатлону, яка розпочнеться о 11:00.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор

Розклад 4-го дня зимової Олімпіади-2022, 05 лютого (субота) (6 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Австралія - Норвегія
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Швейцарія - Швеція
  • 04:45. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: Канада - Фінляндія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Китай - США
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Чехія - Велика Британія
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Швеція - Канада
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Австралія - Італія
  • 08:20. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Кваліфікація
  • 09:45. Лижні гонки. Жінки. Скіатлон 15 км
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м. Фінал
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Японія - Данія
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3-й тур: Чехія - Швеція
  • 11:00. Біатлон. Змішана естафета 4x6 км
  • 12:00. Фристайл. Чоловіки. Могул. 2-а кваліфікація
  • 12:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
  • 13:00. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Кваліфікація
  • 13:10. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 1-а спроба
  • 13:30. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 1
  • 13:35. Стрибки з трампліну. Жінки. Трамплін HS-109. Фінал
  • 13:38. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Велика Британія - Італія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Норвегія - Китай
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Чехія - Швейцарія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. США - Канада
  • 14:05. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 2
  • 14:23. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/4 фіналу
  • 14:40. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 3
  • 14:50. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 2-а спроба
  • 14:53. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/2 фіналу
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: США - ОКР
  • 15:26. Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал

*Жирним шрифтом виділено змагання, в яких визначаться чемпіон та призери ігор.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 22202 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 24758
Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Детальний розклад зимових Олімпійських ігор 35153 1
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22954
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 22631
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 26368
Рекомендуємо
Надаль переміг Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open Надаль переміг Берреттіні та вийшов у фінал Australian Open 1033
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 13985
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 4548
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 11464
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 10422
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 6052 5