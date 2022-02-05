Збірна Норвегії переграла Австралію. Результати 7 туру олімпійського турніру з керлінгу

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Сьогодні, 5 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі 7-го туру турніру з керлінгу у міксті.
Збірна Швеції перемогла Швейцарію, Австралія поступилася Норвегії. Сьогодні, 5 лютого, ще відбудуться матчі 8-9 турів турніру.
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Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.
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Австралія - Норвегія 4:10
Швейцарія - Швеція 1:6
Турнірна таблиця після 7-го туру: