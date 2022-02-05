Збірна Норвегії переграла Австралію. Результати 7 туру олімпійського турніру з керлінгу

У 7-му турі відбулися два матчі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 лютого, на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні відбулися матчі 7-го туру турніру з керлінгу у міксті.

Збірна Швеції перемогла Швейцарію, Австралія поступилася Норвегії. Сьогодні, 5 лютого, ще відбудуться матчі 8-9 турів турніру.

Відзначимо, що у змаганнях з керлінгу беруть участь десять країн. Усі команди грають одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Зимові Олімпійські ігри-2022

Пекін (Китай)

Керлінг, мікст

7 тур, 5 лютого

Австралія - Норвегія 4:10

Швейцарія - Швеція 1:6

Турнірна таблиця після 7-го туру: