Джерело - Чемпіон.
5 лютого відбудеться 4-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розіграється відразу 6 комплектів медалей.
Українських шанувальників спорту найбільше буде цікавити змішана естафета з біатлону, яка розпочнеться о 11:00.
Розклад 4-го дня зимової Олімпіади-2022, 05 лютого (субота) (6 комплектів медалей)
- 03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Австралія - Норвегія 4:10
- 03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Швейцарія - Швеція 1:6
- 04:45. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація
- 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: Канада - Фінляндія 11:1
- 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Китай - США 5:7
- 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Чехія - Велика Британія 3:8
- 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Швеція - Канада 6:2
- 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Австралія - Італія 3:7
- 08:20. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Кваліфікація
- 09:45. Лижні гонки. Жінки. Скіатлон 15 км
1. Терезе Йогауг (Новрегія)
2. Наталія Непряєва (ОКР)
3. Тереза Штадлоберта (Австралія)
- 10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м. Фінал
- 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Японія - Данія
- 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3-й тур: Чехія - Швеція
- 11:00. Біатлон. Змішана естафета 4x6 км
- 12:00. Фристайл. Чоловіки. Могул. 2-а кваліфікація
- 12:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
- 13:00. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Кваліфікація
- 13:10. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 1-а спроба
- 13:30. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 1
- 13:35. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. Фінал
- 13:38. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Кваліфікація
- 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Велика Британія - Італія
- 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Норвегія - Китай
- 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Чехія - Швейцарія
- 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. США - Канада
- 14:05. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 2
- 14:23. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/4 фіналу
- 14:40. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 3
- 14:50. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 2-а спроба
- 14:53. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/2 фіналу
- 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: США - ОКР
- 15:26. Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал