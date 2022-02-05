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Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 5 лютого

Сьогодні 11:17 1733 0
У цей день розіграно перші медалі Олімпіади-2022
Пекін-2022. Розклад та результати Олімпіади на 5 лютого
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

5 лютого відбудеться 4-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розіграється відразу 6 комплектів медалей.

Українських шанувальників спорту найбільше буде цікавити змішана естафета з біатлону, яка розпочнеться о 11:00.

Розклад 4-го дня зимової Олімпіади-2022, 05 лютого (субота) (6 комплектів медалей)

  • 03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Австралія - Норвегія 4:10
  • 03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Швейцарія - Швеція 1:6
  • 04:45. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація
  • 06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: Канада - Фінляндія 11:1
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Китай - США 5:7
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Чехія - Велика Британія 3:8
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Швеція - Канада 6:2
  • 08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Австралія - Італія 3:7
  • 08:20. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Кваліфікація
  • 09:45. Лижні гонки. Жінки. Скіатлон 15 км
1. Терезе Йогауг (Новрегія)
2.  Наталія Непряєва (ОКР)
3. Тереза ​​Штадлоберта (Австралія)
  • 10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м. Фінал
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Японія - Данія
  • 10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3-й тур: Чехія - Швеція
  • 11:00. Біатлон. Змішана естафета 4x6 км
  • 12:00. Фристайл. Чоловіки. Могул. 2-а кваліфікація
  • 12:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. 1-й раунд
  • 13:00. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Кваліфікація
  • 13:10. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 1-а спроба
  • 13:30. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 1
  • 13:35. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. Фінал
  • 13:38. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Кваліфікація
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Велика Британія - Італія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Норвегія - Китай
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Чехія - Швейцарія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. США - Канада
  • 14:05. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 2
  • 14:23. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/4 фіналу
  • 14:40. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 3
  • 14:50. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 2-а спроба
  • 14:53. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/2 фіналу
  • 15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: США - ОКР
  • 15:26. Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал

*Жирним шрифтом виділено змагання, в яких визначаться чемпіон та призери ігор.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

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