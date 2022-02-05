У цей день розіграно перші медалі Олімпіади-2022

Джерело - Чемпіон.

5 лютого відбудеться 4-й день Олімпійських ігор-2022, у якому розіграється відразу 6 комплектів медалей.

Українських шанувальників спорту найбільше буде цікавити змішана естафета з біатлону, яка розпочнеться о 11:00.

Розклад 4-го дня зимової Олімпіади-2022, 05 лютого (субота) (6 комплектів медалей)

03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Австралія - Норвегія 4:10

03:05. Керлінг. Мікст. 7-й тур. Швейцарія - Швеція 1:6

04:45. Сноуборд. Жінки. Слоупстайл. Кваліфікація

06:10. Хокей. Жінки. Група A. 2-й тур: Канада - Фінляндія 11:1

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Китай - США 5:7

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Чехія - Велика Британія 3:8

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Швеція - Канада 6:2

08:05. Керлінг. Мікст. 8-й тур. Австралія - Італія 3:7

08:20. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Трамплін HS-109. Кваліфікація

09:45. Лижні гонки. Жінки. Скіатлон 15 км

1. Терезе Йогауг (Новрегія)

2. Наталія Непряєва (ОКР)

3. Тереза ​​Штадлоберта (Австралія)

10:30. Ковзанярський спорт. Жінки. 3000 м. Фінал

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 2-й тур: Японія - Данія

10:40. Хокей. Жінки. Група B. 3-й тур: Чехія - Швеція

11:00. Біатлон. Змішана естафета 4x6 км

12:00. Фристайл. Чоловіки. Могул. 2-а кваліфікація

12:45. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. 1-й раунд

13:00. Шорт-трек. Жінки. 500 м. Кваліфікація

13:10. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 1-а спроба

13:30. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 1

13:35. Стрибки з трампліна. Жінки. Трамплін HS-109. Фінал

13:38. Шорт-трек. Чоловіки. 1000 м. Кваліфікація

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Велика Британія - Італія

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Норвегія - Китай

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. Чехія - Швейцарія

14:05. Керлінг. Мікст. 9-й тур. США - Канада

14:05. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 2

14:23. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/4 фіналу

14:40. Фристайл. Чоловіки. Могул. Фінал 3

14:50. Санний спорт. Чоловіки. Одномісні сани. 2-а спроба

14:53. Шорт-трек. Змішана естафета. 1/2 фіналу

15:10. Хокей. Жінки. Група A. 3-й тур: США - ОКР

15:26. Шорт-трек. Змішана естафета. Фінал

*Жирним шрифтом виділено змагання, в яких визначаться чемпіон та призери ігор.