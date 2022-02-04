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Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні оголошені відкритими

Сьогодні 16:09 89 0
Зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні оголошені відкритими
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін оголосив, що зимові Олімпійські ігри 2022 року у Пекіні відкриті. Зараз на стадіоні в Пекіні відбувається церемонія відкриття Олімпіади.

На Іграх-2022 Україна буде представлена 45 спортсменами, але на параді, звісно, були далеко не всі. Адже змагання проходитимуть в трьох місцях.

Усього розіграють 109 комплектів медалей - на сім більше, ніж у Пхенчхані-2018. Нові дисципліни передбачені у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліна та сноуборді.

Відзначимо, що медальний залік попередніх зимових Олімпійських ігор-2018 у Пхьончхан виграла Норвегія - 39 медалей (14 золотих, 14 срібних, 11 бронзових). Німеччина (31 медаль - 14 золотих, 10 срібних, 7 бронзових) та Канада (29 медалей - 11 золотих, 8 срібних та 10 бронзових) відповідно посіли друге та третє місця у заліку. Україна з однією золотою медаллю Олександра Абраменка поділила з Угорщиною 21-ме місце  у загальному медальному заліку.

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