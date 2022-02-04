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У Пекіні стартувала церемонія відкриття зимових Олімпійських Ігор

Сьогодні 15:01 240 0
Україну на цих Іграх представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах
У Пекіні стартувала церемонія відкриття зимових Олімпійських Ігор
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У столиці Китаю стартувала церемонія відкриття XXIV Зимових Олімпійських Ігор.

Подія відбувається на Національному стадіоні Пекіна. Це вже другі Ігри, які відбуваються на цьому стадіоні. Вперше в історії зимових Олімпійських ігор прапор несли одразу два спортсмени: українські прапороносці фристайліст Олександр Абраменко і фігуристка Олександра Назарова. 

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Україну на цих Іграх представлятимуть 45 спортсменів у 12 дисциплінах. У складі української збірної є четверо олімпійських чемпіонів: біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Валентина Семеренко та фристайліст Олександр Абраменко. Змагання триватимуть з 4 по 20 лютого, а зимові Паралімпійські ігри - з 4 по 13 березня.

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