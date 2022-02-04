Беленюк: Хоча б одна медаль в українців буде на Олімпіаді-2022

Джерело - Суспільне спорт.
Народний депутат України Жан Беленюк впевнений, що на Олімпійських ігор у Пекіні українці здобудуть медаль.
Про це заявив сам Беленюк.
"Думаю, через наш бекграунд, коли дійсно деякі спортсмени дуже несподівано показували високий результат, все ж таки хоча б одна медаль буде, дай Боже. Буде складно, це розумію. Ви знаєте, яка зараз взагалі ситуація у середині олімпійського селища, багато хворих спортсменів.
Дай Боже, по-перше, щоб усі змогли себе проявити та вийти на старт. По-друге, дай Бог удачі, щоби свою олімпійську мрію спортсмени змогли реалізувати", - сказав Беленюк.
Олімпійські Ігри у Пекіні відбудуться з 4 по 20 лютого.
Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треці.