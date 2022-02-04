Чотириразовий олімпійський чемпіон Олександр Тихонов негативно ставиться до висловлювання біатлоністки Валерії Васнєцової щодо харчування на карантині у Пекіні.

Про це заявив сам Тихонов.

"Я б Васнєцову язик відрізав за такі скарги. Ми у 80-му році жили в Америці як у в'язниці, і ніхто не скаржився! А вона сидить і своїми соплями піднімає заворушення у колективі.

Потрібно розбиратися всередині команди, а не нити в інтернеті! Наразі через неї у всіх жодного настрою не буде", - сказав Тихонов.