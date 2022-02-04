У мене стирчать кістки, і я постійно плачу - російська біатлоністка поскаржилась на умови проживання в Пекіні

Валєрія Вснєцова на межі нервового зриву

Джерело - Чемпіон.

Російська біатлоністка Велєрія Васнєцова вкрай незадоволена умовами проживання та харчування в карантинному готелі на Олімпійських іграх у Пекіні.

Про це спортсменка написала в своєму Instagram.

"Цим мене годують на сніданок, обід і вечерю вже 5 днів. Я дуже сильно схудла, у мене вже стирчать кістки, іншої їжі не дають. Я цілий день сплю, бо не маю сил навіть встати з ліжка. Крім макаран неможливо нічого їсти. Але сьогодні я з'їла увесб жир, який дають замість м'яса, бо дуже голодна. Я дуже бліда, у мене величезні чорні плями під очима. Я хочу щоб це все скінчилося. Я плачу кожен день. Я дуже сильно втомилася", - написала росіянка.

Нагадаємо, через позитивний тест на COVID-19 не зможе виступити на Олімпіаді та змушена сидіти на карантині. Біатлоністку замінить Євгєнія Буртасова.

Змагання біатлоністів на Олімпійських іграх 2022 розпочнуться в суботу, 5 лютого змішаною естафетою. Повний розклад біатлонних змагань в Пекіні ТУТ.

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