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Скандальний російський заявив, що посперечався з журналістом в українській формі на Олімпіаді

Сьогодні 13:18 258 0
Губернієв потрапив у скандал
Скандальний російський заявив, що посперечався з журналістом в українській формі на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - sport-express.ru.

Російський коментатор Дмитро Губернієв мав суперечку з журналістом в українській формі на Олімпійських іграх у Пекіні. 

Про це заявив сам коментатор.

"Абсолютна провокація. Я випадково зачепив перегородку. Вибачився, де люди п'ють каву. Там є соціальна дистанція.

Якась людина, зовсім не схожа на українця, з гарною англійською мовою, почала нецензурно висловлюватися, кричати в мій бік.

Природно, я сказав щось матюком: "У тебе таке ім'я дивне, мене ось Діма звуть, а прізвище твоє виходить якесь взагалі мудацьке". От і все.

Мені дуже шкода, що людина в українській куртці дозволила собі такий бруд. Він явно розраховував на те, що я його штовхну чи вдарю. Він усе для цього робив", - сказав Губернієв.

Нагадаємо збірна України втратила шанси вийти до фіналу Олімпійських ігор-2022. 

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