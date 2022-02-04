Фахівець прокоментувала виступ українців

Джерело - НОК України.

Український дует Олександра Назарова/Максим Нікітін на Олімпіаді-2022 в Пекіні у рамках командного турніру з фігурного катання добре виступив у танцях на льоду.

Про це заявила наставниця дуету Галина Чурілова.

"Мій погляд різниться зі суддівським. Олександра та Максим проїхали досить непогано та впевнено. Вони - молодці: абсолютно самостійно заробили ці бали. Наша спортивна пара також, вважаю, показала гарний виступ. Артем практично всі елементи виконав чисто", - сказала Чурілова.

Раніше дует Олександра Назарова/Максим Нікітін на Олімпіаді-2022 в Пекіні посів передостаннє місце.

Нагадаємо, 6 лютого в рамках командних змагань у жіночому одиночному катанні на лід вийде Анастасія Шабатова.