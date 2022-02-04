Командні змагання з фігурного катання на Олімпійських іграх є видовищним, цікавим та об’єднуючим дійство.

Про це заявила наставниця дуету Назарова-Нікітін Галина Чурілова.

"Командні змагання на Олімпійських іграх - видовищне, цікаве та об'єднуюче дійство. Команди формуються за спортивними результатами, тому що не всі мають можливість надати потрібну кількість спортсменів. Було дуже приємно, що Україна потрапила в число учасників командних змагань, але, на жаль, далі доля розпорядилася трохи інакше...

Наш Іван Шмуратко продовжує перебувати на ізоляції, через що не зміг виступити сьогодні. Прикро через це, але, розуміємо, на Іграх в Пекіні всі країни в однакових обставинах. Наприклад, на сьогоднішній старт також не вийшли хлопці з Німеччини. Це реалії сучасного життя, але дуже неприємні", - сказала Чурілова.