Українці Калініченко та Марусяк пропустили вже друге тренування на Олімпіаді

Інформації щодо причин відсутності спортсменів немає

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, в рамках Олімпійських ігор-2022 у Пекіні (Китай) відбулося друге офіційне тренування стрибунів з трампліна.

У цій дисципліні Україна представлена ​​одразу трьома спортсменами - Віталій Калініченко, Євген Марусяк та Антон Корчук.

Проте участь у трьох заїздах на другому тренуванні взяв лише один українець Антон Корчук. Його перший стрибок - 65 метрів (53 місце), другий - 61,5 метра (53), третій - 65 метрів (44). У всіх спробах Корчук показав останній результат із усіх учасників тренування.

А от Калініченко та Марусяк не брали участі у тренуванні. Мало того, спортсмени пропустили також і перше офіційне тренування, яке відбулося 3 лютого.