Головне
Україна - Росія: усе найцікавіше про півфінал Євро-2022
Сьогодні 06:06 2631
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 13:07 26037
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України
Сьогодні 11:23 23986
Пекін-2022: Олімпійський турнір з керлінгу у міксті - календар, результати
Сьогодні 09:40 1873
Збірна України втратила шанси вийти до фіналу Олімпійських ігор-2022
Сьогодні 09:18 609
Українські фігуристи в Пекіні посіли останнє місце серед спортивних пар
Сьогодні 09:03 395
Збірна України з біатлону визначилася зі складом на змішану естафету
Сьогодні 08:46 1331
Пекін-2022. XXIV зимові Олімпійські ігри: цифри та факти
Сьогодні 08:39 425
Кубок африканських націй-2021: календар, результати
Сьогодні 08:08 22029 2
Український дует в Пекіні посів передостаннє місце у танцях на льоду
Сьогодні 07:33 2824
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Сенегал - Екваторіальна Гвінея: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 21:18 1350
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Єгипет - Марокко: онлайн-трансляція. LIVE
30.01.2022 17:05 1210
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
Кубок Ліги. Бенфіка - Спортінг: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 21:44 4348
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Буркіна-Фасо - Туніс: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 20:55 1137
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
Чвертьфінал Кубку африканських націй. Гамбія - Камерун: онлайн-трансляція. LIVE
29.01.2022 18:00 957

Українці Калініченко та Марусяк пропустили вже друге тренування на Олімпіаді

Сьогодні 11:48 186 0
Інформації щодо причин відсутності спортсменів немає
Українці Калініченко та Марусяк пропустили вже друге тренування на Олімпіаді
#Євген Марусяк, #Віталій Калініченко, #Антон Корчук

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 лютого, в рамках Олімпійських ігор-2022 у Пекіні (Китай) відбулося друге офіційне тренування стрибунів з трампліна.

У цій дисципліні Україна представлена ​​одразу трьома спортсменами - Віталій Калініченко, Євген Марусяк та Антон Корчук.

Проте участь у трьох заїздах на другому тренуванні взяв лише один українець Антон Корчук. Його перший стрибок - 65 метрів (53 місце), другий - 61,5 метра (53), третій - 65 метрів (44). У всіх спробах Корчук показав останній результат із усіх учасників тренування.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

А от Калініченко та Марусяк не брали участі у тренуванні. Мало того, спортсмени пропустили також і перше офіційне тренування, яке відбулося 3 лютого.

Нагадаємо, що на Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок Зимові Олімпійські ігри-2022. Розклад біатлонних гонок 21909
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 26037
16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні 16-річна українська фігуристка виконала приголомшливий трюк під час тренування у Пекіні 13012
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 23986
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 22641
Кубок африканських націй-2021: календар, результати Кубок африканських націй-2021: календар, результати 22029 2
Рекомендуємо
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 36811
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 34545 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 12697 1
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 20014
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 8761 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 5379