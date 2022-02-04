Дві години залишилося до офіційного відкриття зимової Олімпіади в Пекіні

Початок церемонії о 14:00

Джерело - Чемпіон.

4 лютого у Пекіні відбудеться урочиста церемонія відкриття XXIV зимових Олімпійських ігор. Початок церемонії о 14:00.

До 20 лютого буде розіграно 109 комплектів медалей.

Через епідемію коронавірусу в Китаї вжито особливих заходів санітарної безпеки, насамперед там, де відбуваються змагання. Незважаючи на це, щодня ковідом заражаються по кілька десятків людей, у тому числі позитивні тести складають і спортсмени.

На Олімпіаді-2022 Україну представляють 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фрістайлі та шорт-треку.