Джерело - sport-express.ru.
Українським фігуристам Софії Голіченко та Артему Даренському, які виступають у змаганнях спортивних парне забороняли спілкуватися російською на Олімпіаді в Пекіні.
Про це заявили спортсмени.
"Чи можемо ми спілкуватися з росіянами? Нас попередили, що краще взагалі не контактувати з іноземцями через коронавірусні обмеження", - сказав Даренський.
"Але з мови жодних обмежень немає. Кожен спортсмен сам обирає якою мовою спілкуватися", - додала Голіченко.
Раніше український фігурист Іван Шмуратко не став відповідати на запитання російських журналістів про заборону говорити російською. На запитання він відповідав англійською.
Командний турнір на Олімпіаді у Пекіні відбувається з 4 по 7 лютого.