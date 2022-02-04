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Голіченко - про заборону говорити російською: Обмежень немає, кожен обирає сам

Сьогодні 08:33 246 0
Українські фігуристи прокоментували заборону говорити російською у Пекіні
Голіченко - про заборону говорити російською: Обмежень немає, кожен обирає сам
#Олімпіада-2022, #Софія Голіченко, #Артем Даренський

Джерело - sport-express.ru.

Українським фігуристам Софії Голіченко та Артему Даренському, які виступають у змаганнях спортивних парне забороняли спілкуватися російською на Олімпіаді в Пекіні.

Про це заявили спортсмени.

"Чи можемо ми спілкуватися з росіянами? Нас попередили, що краще взагалі не контактувати з іноземцями через коронавірусні обмеження", - сказав Даренський.

"Але з мови жодних обмежень немає. Кожен спортсмен сам обирає якою мовою спілкуватися", - додала Голіченко.

Раніше український фігурист Іван Шмуратко не став відповідати на запитання російських журналістів про заборону говорити російською. На запитання він відповідав англійською.

Командний турнір на Олімпіаді у Пекіні відбувається з 4 по 7 лютого.

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