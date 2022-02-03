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Український боєць UFC: Ми у США спілкуємося із росіянами

Сьогодні 16:33 77 0
Бондар - про дружбу та спілкування з росіянами
Український боєць UFC: Ми у США спілкуємося із росіянами
#Олімпіада-2022

Джерело - Metaratings.

Всі спортсмени все розуміють, а на те, що відбувається там нагорі [між Росією та Україною], ми вплинути не можемо.

Про це заявив український боєць UFC Денис Бондар.

"Це все триває дуже довгий період, і ми - спортсмени, все чудово розуміємо. Зараз я перебуваю в Америці, але тут багато хлопців із Росії та інших країн. Всі з усіма спілкуються, допомагають один одному. Якщо чують російську мову, то підходять і щось радять чи намагаються допомогти, тому я думаю, що всі спортсмени все розуміють, а на те, що відбувається там нагорі, ми вплинути не можемо. Вони щось комусь радять, але не розуміють, що жити нам. Ми один з одним змагаємось і всі один одного поважаємо. Я вважаю, це головне", - зазначив Бондар.

Раніше Шмуратко відмовився спілкувати з росіянами російською мовою.

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