Визначилися 10 фіналісток жіночого фристайлу на Олімпіаді-2022

Фінал змагань відбудеться 6 лютого

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, відбулася перша кваліфікація жіночого фристайлу (Могул).

За її результатами до фіналу кваліфікувалися 10 спортсменок. 6 лютого о 12:00 розпочнеться друга кваліфікація. Того ж дня о 13:30 стартує фінал змагань.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Результати першої кваліфікації жіночого фристайлу (Могул):

Раніше український фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на COVID-19 за день до старту олімпійського турніру в командних змаганнях.