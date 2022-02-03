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Прямі трансляції

Визначилися 10 фіналісток жіночого фристайлу на Олімпіаді-2022

Сьогодні 13:33 213 0
Фінал змагань відбудеться 6 лютого
Визначилися 10 фіналісток жіночого фристайлу на Олімпіаді-2022
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 лютого, відбулася перша кваліфікація жіночого фристайлу (Могул).

За її результатами до фіналу кваліфікувалися 10 спортсменок. 6 лютого о 12:00 розпочнеться друга кваліфікація. Того ж дня о 13:30 стартує фінал змагань.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Результати першої кваліфікації жіночого фристайлу (Могул):

Раніше український фігурист Іван Шмуратко здав позитивний тест на COVID-19 за день до старту олімпійського турніру в командних змаганнях.

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