У норвезького біатлоніста можуть бути проблеми

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Норвегії з біатлону Йоганнес Бо потрапив до списку осіб, які тісно контактували з тими, хто перед стартом Олімпіади в Пекіні здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба НОК Норвегії.

Крім Бо-молодшого під загрозою самоізоляції опинилася Інгрід-Ланнмарк Тандреволл.

Подальші заходи щодо Бо-молодшого будуть вжиті після контрольної перевірки на джерело інфекції.

Йоганнес Бо може виступити на третій Олімпіаді. На його рахунку золото в індивідуальній гонці у Пхенчхані-2018 та два срібла в естафетах.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.