Джерело - Чемпіон.
Лідер збірної Норвегії з біатлону Йоганнес Бо потрапив до списку осіб, які тісно контактували з тими, хто перед стартом Олімпіади в Пекіні здав позитивний тест на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба НОК Норвегії.
Крім Бо-молодшого під загрозою самоізоляції опинилася Інгрід-Ланнмарк Тандреволл.
Подальші заходи щодо Бо-молодшого будуть вжиті після контрольної перевірки на джерело інфекції.
Йоганнес Бо може виступити на третій Олімпіаді. На його рахунку золото в індивідуальній гонці у Пхенчхані-2018 та два срібла в естафетах.
Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.