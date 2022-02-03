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Йоганнеса Бо можуть відправити на самоізоляцію

Сьогодні 12:18 225 0
У норвезького біатлоніста можуть бути проблеми
Йоганнеса Бо можуть відправити на самоізоляцію
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Лідер збірної Норвегії з біатлону Йоганнес Бо потрапив до списку осіб, які тісно контактували з тими, хто перед стартом Олімпіади в Пекіні здав позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба НОК Норвегії.

Крім Бо-молодшого під загрозою самоізоляції опинилася Інгрід-Ланнмарк Тандреволл.

Подальші заходи щодо Бо-молодшого будуть вжиті після контрольної перевірки на джерело інфекції.

Йоганнес Бо може виступити на третій Олімпіаді. На його рахунку золото в індивідуальній гонці у Пхенчхані-2018 та два срібла в естафетах.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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