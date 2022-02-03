Зросла кількість хворих на коронавірус

Джерело - Чемпіон.

2 лютого до Пекіна (Китай) прибули 753 особи, пов'язані з проведенням Олімпійських ігор, з них 325 спортсменів та офіційних представників збірних.

Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.

У ході тестування в аеропорту було виявлено 29 випадків зараження, 13 із них - у спортсменів та представників збірних.

Ще 26 випадків зараження було виявлено за підсумками тестів в олімпійській бульбашці - 13 з них у спортсменів та представників команд.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Перші комплекти медалей буде розіграно 5 лютого.