Джерело - Чемпіон.
2 лютого до Пекіна (Китай) прибули 753 особи, пов'язані з проведенням Олімпійських ігор, з них 325 спортсменів та офіційних представників збірних.
Про це повідомляє офіційний сайт Ігор.
У ході тестування в аеропорту було виявлено 29 випадків зараження, 13 із них - у спортсменів та представників збірних.
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Ще 26 випадків зараження було виявлено за підсумками тестів в олімпійській бульбашці - 13 з них у спортсменів та представників команд.
Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.
Зимова Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Перші комплекти медалей буде розіграно 5 лютого.