На Олімпійських іграх у Пекіні стартували перші змагання

У перший день відбудуться лише матчі з керлінгу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 лютого, стартували перші змагання у рамках зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай).

Одночасно проходять чотири матчі в турнірі з керлінгу в міксті: Швеція - Велика Британія, Австралія - США, Норвегія - Чехія та Китай - Швейцарія.

Участь у змаганнях з керлінгу у міксті візьмуть 10 збірних: Австралія, Канада, Китай, Чехія, Велика Британія, Італія, Норвегія, Швеція, Швейцарія та США. Чотири найкращі збірні за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу.

Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні відбудеться 4 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Ігри - 2022 завершаться 20 лютого.