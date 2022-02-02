На Олімпійських іграх у Пекіні стартували перші змагання

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 2 лютого, стартували перші змагання у рамках зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай).
Одночасно проходять чотири матчі в турнірі з керлінгу в міксті: Швеція - Велика Британія, Австралія - США, Норвегія - Чехія та Китай - Швейцарія.
Участь у змаганнях з керлінгу у міксті візьмуть 10 збірних: Австралія, Канада, Китай, Чехія, Велика Британія, Італія, Норвегія, Швеція, Швейцарія та США. Чотири найкращі збірні за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу.
Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні відбудеться 4 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Ігри - 2022 завершаться 20 лютого.