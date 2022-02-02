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На Олімпійських іграх у Пекіні стартували перші змагання

Сьогодні 14:45 216 0
У перший день відбудуться лише матчі з керлінгу
На Олімпійських іграх у Пекіні стартували перші змагання
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 лютого, стартували перші змагання у рамках зимових Олімпійських ігор у Пекіні (Китай).

Одночасно проходять чотири матчі в турнірі з керлінгу в міксті: Швеція - Велика Британія, Австралія - США, Норвегія - Чехія та Китай - Швейцарія.

Участь у змаганнях з керлінгу у міксті візьмуть 10 збірних: Австралія, Канада, Китай, Чехія, Велика Британія, Італія, Норвегія, Швеція, Швейцарія та США. Чотири найкращі збірні за підсумками групового етапу вийдуть до півфіналу.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Церемонія відкриття Олімпійських ігор у Пекіні відбудеться 4 лютого. Усього буде розіграно 109 комплектів медалей у 15 видах спорту. Ігри - 2022 завершаться 20 лютого.

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