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Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 2 лютого

Сьогодні 12:53 1348 0
У перший день відбудуться лише матчі з керлінгу
Пекін-2022. Розклад Олімпіади на 2 лютого
Фото Getty Images
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

2 лютого відбудеться 1-й день Олімпійських ігор-2022 у Пекіні.

У перший день ігор відбудуться матчі першого туру з керлінгу у міксті. 

Змагання з керлінгу стануть найтривалішими на Олімпійських іграх у Пекіні. Змішані команди стартують ще до офіційного відкриття Олімпіади-2022 2 лютого. Закінчаться змагання з керлінгу фінальним матчем турніру у жінок 20 лютого.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад Олімпійських ігор

У кожному з чоловічих, жіночих та змішаних парних змагань змагатимуться десять країн. Усі команди зіграють одна проти одної по одному разу на стадії колового турніру. Чотири команди, які посіли найкращі місця за підсумками колового турніру, вийдуть у півфінали. Команди, які програли у півфіналах, зустрінуться у матчі за бронзові медалі, а переможці зіграють матч за золото.

Розклад 1-го дня Олімпіади-2022, 2 лютого

  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Швеція - Велика Британія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Австралія - США
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Норвегія - Чехія
  • 14:05. Керлінг. Мікст. 1-й тур. Китай - Швейцарія
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