Екгофф: Усі каблучки та сережки в Пекіні-2022 довелося зняти

Спортсменка розповіла про незручності через холод у Пекіні

Норвезька біатлоністка Тіріль Екгофф через холод на Олімпіаді-2022 у Пекіні змушена зняти усі каблучки та сережки.

Про це заявила сама спортсменка.

"Усі каблучки та сережки довелося зняти. Замерзає все, що може замерзнути.

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Довелося прибрати в ящик заручне кільце, яке недавно подарував хлопець (лижник Онун Лі Бюгланн - прим.)? Я вчора зателефонувала йому та розповіла. Все пройшло чудово", - сказала Екгофф.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.