Головне
Україна в півфіналі Євро-2022 зіграє проти Росії
Вчора 19:44 2811 3
Обамеянг став гравцем Барселони
Сьогодні 13:24 128
Гутцайт: Україну могли позбавити права виступати під нашим прапором
Сьогодні 13:03 278
Гутцайт: Якщо у Пекіні-2022 не буде жодної медалі - це провал
Сьогодні 11:33 226
Білосюк захворіла на коронавірус перед Олімпіадою
Сьогодні 10:42 384
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 08:16 29019 1
Депутат Трухін пропонував поліцейському хабаря - журналісти опублікували резонансне відео з місця ДТП
Сьогодні 06:24 595
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати
Сьогодні 05:01 63964 5
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому
Вчора 21:06 11510 1
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Вчора 19:28 24115
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Екгофф: Усі каблучки та сережки в Пекіні-2022 довелося зняти

Сьогодні 14:18 47 0
Спортсменка розповіла про незручності через холод у Пекіні
Екгофф: Усі каблучки та сережки в Пекіні-2022 довелося зняти
#Олімпіада-2022

Джерело - tv2.no.

Норвезька біатлоністка Тіріль Екгофф через холод на Олімпіаді-2022 у Пекіні змушена зняти усі каблучки та сережки.

Про це заявила сама спортсменка.

"Усі каблучки та сережки довелося зняти. Замерзає все, що може замерзнути.

Актуально: Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор

Довелося прибрати в ящик заручне кільце, яке недавно подарував хлопець (лижник Онун Лі Бюгланн - прим.)? Я вчора зателефонувала йому та розповіла. Все пройшло чудово", - сказала Екгофф.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

Коментарі ()
Популярне зараз
Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 Розклад матчів чоловічого хокейного турніру на Зимових Олімпійських іграх-2022 19848
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор 29019 1
Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати Євро-2022 - чемпіонат Європи з футзалу: календар, результати 63964 5
Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою Російський тренер: Наші спортсмени не будуть говорити українською мовою 23921
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 19665
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 24115
Рекомендуємо
Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай Дівчина дня: вродлива білявка та перша українка на Евересті та К2 - Ірина Галай 14161
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 153083 5
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 17048 1
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 8739 2
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 21570 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 10710