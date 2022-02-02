2 лютого - останній термін для того, щоб зробити заміну в команді

Джерело - XSPORT.

Одну з лідерок збірної України з біатлону Олену Білосюк, яка здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту Олімпійських ігор-2022 у Пекіні, може замінити Анастасія Меркушина.

Першим про це повідомляє президент федерації біатлону України Володимир Бринзак.

Нині Меркушина перебуває в чеському Нове-Мєсто, де готувалася до гонок Кубка IBU, та вже отримала розпорядження вирушати до Пекіна.

Меркушина була зазначена як запасна в складі української команди, і в заявці є час зробити заміну до 2 лютого включно. Проте лишається відкритим питання, чи встигне спортсменка вчасно долетіти до Китаю та пройти всі організаційні етапи, щоби взяти участь у змаганнях.