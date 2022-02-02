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Гутцайт: Настрій - їхати на Олімпійські ігри та перемагати

Сьогодні 17:18 104 0
Функціонер розповів про настрій українських олімпійців
Гутцайт: Настрій - їхати на Олімпійські ігри та перемагати
#Олімпіада-2022, #Вадим Гутцайт

Джерело - Tribuna.com.

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт періодично розмовляє з тренерами та президентами федерацій щодо налаштування спортсменів на олімпійський виступ у Пекіні.

Про це заявив функціонер.

"Наші спортсмени відправились в Пекін на фоні загострення на кордоні з Росію. По суті покидали Україну, не знаючи, що буде по поверненню. Як це впливає на стан спортсменів, на їхній настрій? Настрій - їхати на Олімпійські ігри та перемагати. Все! Нічого не буде відбуватися. Сподіваємося, що не буде ніякої війни. Все з часом закінчиться. Для нас дуже важливо, щоб наші спортсмени їхали та перемагали. 

Як загалом зараз відстежуєте атмосферу в збірній, яка уже прибула в Китай? Розмовляю з тренерами та президентами федерацій. Час від часу спілкуюся зі спортсменами", -  сказав Гутцайт.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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