Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт періодично розмовляє з тренерами та президентами федерацій щодо налаштування спортсменів на олімпійський виступ у Пекіні.

Про це заявив функціонер.

"Наші спортсмени відправились в Пекін на фоні загострення на кордоні з Росію. По суті покидали Україну, не знаючи, що буде по поверненню. Як це впливає на стан спортсменів, на їхній настрій? Настрій - їхати на Олімпійські ігри та перемагати. Все! Нічого не буде відбуватися. Сподіваємося, що не буде ніякої війни. Все з часом закінчиться. Для нас дуже важливо, щоб наші спортсмени їхали та перемагали.

Як загалом зараз відстежуєте атмосферу в збірній, яка уже прибула в Китай? Розмовляю з тренерами та президентами федерацій. Час від часу спілкуюся зі спортсменами", - сказав Гутцайт.