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Гутцайт: Олімпіади мають бути вищими за політику

Сьогодні 12:33 306 0
Функціонер - про політичні впливи на спортсменів
Гутцайт: Олімпіади мають бути вищими за політику
#Олімпіада-2022, #Вадим Гутцайт

Джерело - Tribuna.com.

Міністерство молоді та спорту України перед Олімпіадою-2022 проводило патріотичну онлайн-нараду для спортсменів та тренерів.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Як мінспорту пропрацювало питання публічних відносин з росіянами в Пекіні, пам’ятаючи скандал за участі Ярослави Магучіх? Я говорив і буду говорити - спорт поза політикою. Олімпіади мають бути вищими за політику. Але зараз ми бачимо провокації, які трапляються з нашими спортсменами.

Тому ми проводили патріотичну онлайн-нараду для спортсменів та тренерів, дали рекомендації, як себе поводити. Щоб не стояли поряд з російськими спортсменами, не робили фото. 

Вісім років війна йде, зараз ще це загострення ситуації на кордоні. Тому дуже важливо, щоб наші спортсмени реально контролювали емоції в таких ситуаціях. 

З іншого боку є позиція Олександра Абраменка, який чітко говорить  якщо потрапить на п’єдестал з росіянином, то сторонитись не буде? Ми лише рекомендуємо, змусити я не можу. Але якщо будуть так себе вести, то я взагалі не розумію. Як можна не розуміти, що відбувається між нашими країнами?

Мені дуже шкода, бо ми бачимо, скільки гине наших хлопців та дівчат. Я розумію, що є дружба багато років між спортсменами, тренуються разом. Але треба розуміти, що на змаганнях це конкуренти. Це країна, з якою ми воюємо. Потрібно розділяти", -  сказав Гутцайт.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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