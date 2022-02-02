Джерело - Tribuna.com.
Міністерство молоді та спорту України перед Олімпіадою-2022 проводило патріотичну онлайн-нараду для спортсменів та тренерів.
Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.
"Як мінспорту пропрацювало питання публічних відносин з росіянами в Пекіні, пам’ятаючи скандал за участі Ярослави Магучіх? Я говорив і буду говорити - спорт поза політикою. Олімпіади мають бути вищими за політику. Але зараз ми бачимо провокації, які трапляються з нашими спортсменами.
Тому ми проводили патріотичну онлайн-нараду для спортсменів та тренерів, дали рекомендації, як себе поводити. Щоб не стояли поряд з російськими спортсменами, не робили фото.
Вісім років війна йде, зараз ще це загострення ситуації на кордоні. Тому дуже важливо, щоб наші спортсмени реально контролювали емоції в таких ситуаціях.
З іншого боку є позиція Олександра Абраменка, який чітко говорить якщо потрапить на п’єдестал з росіянином, то сторонитись не буде? Ми лише рекомендуємо, змусити я не можу. Але якщо будуть так себе вести, то я взагалі не розумію. Як можна не розуміти, що відбувається між нашими країнами?
Мені дуже шкода, бо ми бачимо, скільки гине наших хлопців та дівчат. Я розумію, що є дружба багато років між спортсменами, тренуються разом. Але треба розуміти, що на змаганнях це конкуренти. Це країна, з якою ми воюємо. Потрібно розділяти", - сказав Гутцайт.
Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.
Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.