Міністерство молоді та спорту України перед Олімпіадою-2022 проводило патріотичну онлайн-нараду для спортсменів та тренерів.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Як мінспорту пропрацювало питання публічних відносин з росіянами в Пекіні, пам’ятаючи скандал за участі Ярослави Магучіх? Я говорив і буду говорити - спорт поза політикою. Олімпіади мають бути вищими за політику. Але зараз ми бачимо провокації, які трапляються з нашими спортсменами.

Тому ми проводили патріотичну онлайн-нараду для спортсменів та тренерів, дали рекомендації, як себе поводити. Щоб не стояли поряд з російськими спортсменами, не робили фото.

Вісім років війна йде, зараз ще це загострення ситуації на кордоні. Тому дуже важливо, щоб наші спортсмени реально контролювали емоції в таких ситуаціях.

З іншого боку є позиція Олександра Абраменка, який чітко говорить якщо потрапить на п’єдестал з росіянином, то сторонитись не буде? Ми лише рекомендуємо, змусити я не можу. Але якщо будуть так себе вести, то я взагалі не розумію. Як можна не розуміти, що відбувається між нашими країнами?

Мені дуже шкода, бо ми бачимо, скільки гине наших хлопців та дівчат. Я розумію, що є дружба багато років між спортсменами, тренуються разом. Але треба розуміти, що на змаганнях це конкуренти. Це країна, з якою ми воюємо. Потрібно розділяти", - сказав Гутцайт.