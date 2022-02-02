Гутцайт: Я не полечу до Пекіну на Олімпіаду

Всі тренери в делегації, наскільки можна по квоті, полетіти на зимові Олімпійські ігри-2022.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Раніше людей обурила ситуація з Килипко у Токіо? Люди завжди будуть звинувачувати чиновників. Але від міністерства поїхали лише два працівники на Ігри в Токіо. Через десять днів вони повернулися додому, і їх замінили інші двоє.

А я поїхав по квоті президента НОК Сергія Бубки, а також як суддя з фехтування. Також там були працівники олімпійського комітету, які займалися повністю всім забезпеченням наших спортсменів.

Чи запобігли тому, щоб в Пекіні ця ситуація не повторилась? Запобігли. Ми запобігли всім таким питанням. Всі тренери в делегації, наскільки можна по квоті. Пропрацювали це питання з усіма федераціями та спортсменами.

Зараз, коли розмовляв зі спортсменами, жоден не сказав, що його тренера не беруть. Ми відпрацювали разом з НОК, щоб всі потрібні тренери були в Пекіні.

Я не полечу до Пекіну. Буду тут спостерігати, хвилюватися і тримати кулаки. А зараз просто багато роботи, до того ж багато фахівців їдуть, які насправді там потрібні", - сказав Гутцайт.