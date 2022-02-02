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Гутцайт: Федераціям потрібно залучати спонсорів та меценатів

Сьогодні 14:33 285 0
Функціонер вказав на проблему недостатньої кваліфікації тренерів
Гутцайт: Федераціям потрібно залучати спонсорів та меценатів
#Вадим Гутцайт

Джерело - Tribuna.com.

Для покращення результатів спортсменів на Олімпіадах потрібно шукати інших тренерів й залучати небюджетні кошти, якщо державних не досить.

Про це заявив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Чому ж може не бути результату в Пекіні? Вважаю, проблема в тренерах. Я був тренером, в тому числі збірної України. У нас як - коли хтось зі спортсменів програє, всі звинувачують його. Ні. Його ж хтось готує. Напевно, немає потрібної кваліфікації у його тренерів.

Потрібно шукати інших тренерів й залучати небюджетні кошти, якщо державних не досить. Хоча на сьогодні головний тренер збірної в Україні отримує 40-50 тисяч. Плюс він і на тренувальних зборах безкоштовно. Отримує добові. Тобто, вони забезпечені.

Якщо ці тренери не тягнуть, не доводять спортсменів до п’єдесталу, то потрібно шукати інших. Можливо, з-за кордону запрошувати. Так, на це потрібні позабюджетні кошти. Всім федераціям потрібно розуміти -  не тільки на бюджетних коштах їхати. Треба залучати спонсорів та меценатів.

Або підіймати кваліфікацію своїх тренерів. Знаходити людей, які будуть приїжджати сюди й навчати наших тренерів, як потрібно працювати. Іншого шляху немає. 

Скільки часу в Китаї запрошували іноземців, поки ті не навчилися працювати самостійно. В Кореї - теж саме. Багато країн, де запрошують іноземців й ті працюють по контракту. Головне, що є результат.

Спортсмени виступають настільки, наскільки їх навчили тренери. Так, бувають іноді певні причини, коли людина йшла на медаль, а потім перенервувала чи щось інше трапилось. Є багато факторів. Але якщо результату нема системно…", -  сказав Гутцайт.

Олімпіада в Пекіні відбудеться з 4 по 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.

Нагадаємо, що Олена Білосюк здала позитивний тест на коронавірус напередодні старту змагань.

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